Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, può andare via a gennaio: l’Inter pensa al colpaccio

Sergej Milinkovic-Savic lascia la Lazio? Il centrocampista serbo sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative e non sono escluse sorprese già a gennaio. La Lazio valutava il suo gioiello 150 milioni di euro ma le prestazioni in questa prima fase della stagione, tra tanti bassi e pochissimi alti, potrebbero portare la Lazio a ‘svendere’ il suo talento. Il giocatore è stato preso di mira dai tifosi biancocelesti per le sue mediocri prestazioni, tutto il pubblico biancoceleste lo incolpa di scarso impegno e secondo alcuni, i più maliziosi, dietro alle scarse prestazioni ci sarebbe una strategia studiata a tavolino: il giocatore vorrebbe convincere Lotito a farlo partire il più presto possibile.

Secondo Il Corriere dello Sport, Lotito, a differenza di quanto avvenuto in estate, non si opporrebbe in modo rigido ad una eventuale cessione. L’Inter è sulle tracce di Sergej e con l’arrivo di BeppeMarotta, suo grande estimatore, può lanciare l’assalto. L’Inter deve però prima di tutto ottenere il assaggio agli ottavi di Champions League, in modo da far entrare ricavi e mantenere uno status importante anche gli occhi del giocatore e poi deve cedere Gabigol a titolo definitivo. I nerazzurri a quel punto potrebbero bussare alle porte laziali, presentando un’offerta che prevede il prestito con riscatto. Lotito potrebbe essere tentato dall’accettare l’offerta, anche perché fino a giugno prossimo il prezzo del suo cartellino potrebbe scendere ulteriormente.