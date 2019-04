Tre club su Sergej Milinkovic-Savic. Sul serbo della Lazio ci sono Milan e Inter ma attenzione alle due di Manchester

Tutti pazzi per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, autore di una stagione al di sotto delle aspettative, ha ancora molto mercato. Sul gioiello serbo dei biancocelesti ci sono in particolare Inter e Milan, pronte a un vero e proprio derby milanese per assicurarselo: Marotta e Leonardo stravedono per lui ma dovranno fare i conti con le big straniere.

Secondo Il Messaggero infatti, sul giocatore c’è da tempo il Real Madrid che lo considera però come un’alternativa a Paul Pogba. Attenzione però al ritorno in auge delle due di Manchester: United e City nelle ultime ore avrebbero effettuato più di qualche sondaggio per l’acquisto di SMS. Lotito però ha già avvisato tutte le pretendenti: per Sergej servono sempre 100 milioni di euro!