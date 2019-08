Milinkovic Savic, piano Inter: i nerazzurri vogliono il centrocampista

L’Inter ha messo nel mirino Milinkovic Savic, che potrebbe arrivare con i soldi della cessione di Mauro Icardi: il piano nerazzurro

Milinkovic Savic è finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri vogliono il centrocampista, che soli pochi giorni fa sembrava vicinissimo alla Premier, e per acquistarlo contano sui soldi della cessione di Mauro Icardi, sul quale ci sono Juve, Napoli e Roma.

Come spiega Tuttosport, Conte vorrebbe il serbo per completare la rosa e competere con la Juve. Sarebbe per il club nerazzurro un colpo importantissimo, di qualità ed esperienza. Convincere Lotito non sarà facile ma l’Inter ci proverà fino alla fine.