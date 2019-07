Milinkovic-Savic trasloca ma la proposta indecente non è ancora arrivata

Milinkovic-Savic sta traslocando ma il mercato non c’entra: il serbo rimarrà ancora alla Lazio a meno di proposte indecenti

Il trasloco di Sergej Milinkovic-Savic ha allarmato non poco i tifosi della Lazio che hanno temuto che il loro pupillo avesse trovato l’accordo con qualche squadra. Nulla di tutto questo. Solo che il serbo ha cambiato casa in città, non s’è trasferito altrove, almeno per adesso.

Il leit motiv di Tare è sempre lo stesso: «Via solo per una proposta indecente». Solo che quell’offerta che soddisfi Claudio Lotito non è ancora arrivata sulla scrivania del presidente biancoceleste. Piace un po’ a tutti. Alla Juve che ne ha sempre apprezzato le doti. E’ sul taccuino del Paris Saint-Germain, pure, che lo studia, ha manifestato un’interesse e anche l’intenzione di fare una proposta. Solo che le richieste di Lotito non sono state accolte da nessuno, pure dal Real Madrid e dal Barcellona. Per il momento.