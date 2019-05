L’agente di Ibrahimovic e Balotelli squalificato a livello mondiale per 3 mesi

La sospensione per Mino Raiola verrà estesa anche fuori dall’Italia: questa la decisione della Fifa. Non solo Serie A, come deciso dalla FICG mercoledì. La sospensione sarà valida non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Nel comunicato pubblicato dalla Fifa, che vi riportiamo, lo stop di Mino Raiola sarà di tre mesi. Anche il cugino, Vincenzo, è stato fermato: due mesi per lui.

«Il Presidente della Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso oggi di estendere a livello mondiale gli effetti delle sanzioni imposte dalla Federcalcio italiana (FIGC) agli intermediari Carmine e Vincenzo Raiola. Carmine Raiola è sospeso per un periodo di tre mesi e Vincenzo Raiola per un periodo di due mesi. La decisione della commissione disciplinare della FIFA è stata notificata oggi e ha effetto immediato»