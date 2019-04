Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato della sua esperienza pregressa in rossonero. Le sue parole

Torna a parlare Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, dicendo la sua sull’attualità rossonera ma svelando anche un retroscena sul mancato arrivo di Aubameyang: «Il giocatore che abbiamo trattato più da vicino, ma non siamo riusciti a portare a Milano, è stato Aubameyang. E’ un mio pallino, mi è dispiaciuto tantissimo non averlo portato al Milan. Forse è un altro grande rimpianto della mia avventura al Milan insieme al fatto di non aver potuto proseguire il mio lavoro al Milan, la mia esperienza è durata solo 15 mesi».

Prosegue Mirabelli parlando del Milan di Rino Gattuso: «Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. E’ in zona Champions, ama il Milan e il suo lavoro, io lo vedo alla guida del Milan ancora per tanti anni. I torti arbitrali? Vanno dimenticati, bisogna pensare alle prossime partite che sono fondamentali per ottenere il quarto posto».