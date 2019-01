Miranda chiede la cessione, c’è il Monaco. L’Inter riflette

Miranda chiede la cessione all’Inter, il Monaco lo vuole subito. Marotta e Ausilio, però, vogliono prima alcune garanzie

Aria di cessioni in casa Inter. Dopo il caso Perisic e Candreva, ecco che un altro calciatore della rosa nerazzurra avrebbe chiesto la cessione alla dirigenze in queste ore. Quando mancano poco meno di tre giorni alla scadenza del calciomercato invernale, dunque, l’Inter rischia di dover fare i conti con una nuova grana, oltre a quella più pressante delle richieste di cessione di Perisic. Secondo le ultime indiscrezioni filtrate dalla redazione di Sky Sport, il difensore nerazzurro Joao Miranda ha chiesto la cessione all’Inter.

Il motivo? L’ex centrale dell’Atletico Madrid non è per nulla soddisfatto del suo utilizzo, vorrebbe avere più spazio nelle rotazioni nerazzurre e ha chiesto la cessione. La destinazione possibile per Miranda è quella del Monaco. Il club monegasco che milita in Ligue One è a caccia di rinforzi di esperienza dopo una prima parte da stagione piuttosto horror e il profilo di Miranda è valutato come l’ideale per risollevare le sorti della squadra. L’Inter, tuttavia, è rimasta sorpresa da questa richiesta: Marotta e Ausilio non hanno avallato la sua cessione. Prima dovranno trovare un sostituto e, ancor più importante, c’è bisogno di un’offerta adeguata per liberare Miranda.