Miura consiglia Ronaldo: «Mi piacerebbe che chiudesse lì la sua carriera»

Kazuyoshi Miura ha rilasciato un’intervista, parlando così di Cristiano Ronaldo. Ecco le parole del giapponese

Kazuyoshi Miura, attaccante giapponese dello Yokohama FC, è il calciatore più anziano nella storia del calcio professionistico con i suoi 53 anni. Ecco la sua intervista a Tuttosport nella quale ha parlato di Cristiano Ronaldo.

RONALDO E IBRA FINO A 50 ANNI – «Sì, ma non sono preoccupato. Perché se dovesse succedere non so se sarei ancora vivo per vederlo».

SE INCONTRASSE RONALDO – «Siccome il portoghese è la mia seconda lingua, mi piacerebbe chiedere a Cristiano cos’è il calcio per lui e come ha vissuto la sua esperienza da giocatore».

RONALDO IN GIAPPONE – «Sarebbe fantastico per i bambini giapponesi. Senza contare che la loro presenza aumenterebbe la visibilità del calcio nel nostro Paese. Però, sinceramente, faccio fatica a immaginarli in Giappone».