Mkhitaryan Roma, ufficiale. Il contratto dell’armeno depositato in Lega

Mkhitaryan Roma, ufficiale l’arrivo dell’armeno alla corte di Fonseca. Depositato il contratto del giocatore: arriva dall’Arsenal

Con l’arrivo di Mkhitaryan si concludono le operazioni in entrata per la Roma. Il contratto del giocatore armeno è stato firmato e depositato in Lega. Di seguito il comunicato del club giallorosso:

«L’AS Roma rende noto di aver acquistato dall’Arsenal a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Henrikh Mkhitaryan, a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro».