Mkhitaryan si allena: «Tornando in forma dopo l’infortunio» – FOTO

Henrix Mkhitaryan si allena per tornare presto in campo con la Roma. Dopo l’infortunio, l’armeno lavora duramente

Dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime gare, Mkhitaryan sta lavorando per tornare in forma. L’armeno, che ha riportato una lesione tendinea all’adduttore della gamba destra, è tornato ad allenarsi, come si può vedere sul suo profilo social.

«Tornando in forma dopo l’infortunio» ha scritto il giocatore giallorosso.