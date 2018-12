MLS, Miguel Almiron all’Atlanta United

Il centrocampista paraguayano 22enne approda nel campionato MLS. Giocherà nell’Atlanta United allenato da Tata Martino

Colpo di mercato in MLS. L’Atlanta United si è assicurato le prestazioni del centrocampista Miguel Almiron. Paraguayano, 22 anni, arriva dal Lanus per la cifra di 7,5 milioni di euro. L’acquisto del giocatore è stato confermato dall’allenatore dell’Atlanta, Tata Martino. NAZIONALE PARAGUAYANO – Il campionato di Stati Uniti e Canada si arricchisce di un altro giocatore di livello: Almiron ha già esordito con la Nazionale del Paraguay collezionando fin qui 3 presenze. Centrocampista difensivo, nel 2013 ha conquistato la medaglia d’argento con il Paraguay nei campionati sudamericani Under 20. Per lui, anche la convocazione all’ultima Copa America con la Nazionale maggiore.