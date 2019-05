Il modello Atalanta si sta affermando in campo, ma anche fuori: quattro accordi commerciarli per un fatturato record

Modello Atalanta. Un ritornello che nel mondo del calcio italiano si sta diffondendo sempre più, un esempio virtuoso che però si sta anche affermando nel concreto. Sul campo, con gli orobici di Gasperini a 90′ soltanto da una clamorosa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ma anche fuori dal rettangolo verde, con un fatturato ormai prossimo a toccare picchi da record.

Sulla crescita economica del club influirà per certo lo stadio di proprietà, dietro al quale si staglia un robusto accordo con Gewiss che darà il nome all’impianto. Ma c’è di più. Perché ieri il club di Percassi ha annunciato il rinnovo fino al 2024 con lo sponsor tecnico Joma, e anche quello con il main sponsor Radici Group si riproporrà per la prossima stagione. Conferme cui sommare una new entry, quella con il colosso ItalCementi. Il futuro nerazzurro è sempre più solido.