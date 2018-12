Modric, il biografo contro l’Inter: «E’ il Chievo della Champions» – FOTO

Il biografo di Luka Modric, Vicente Azpitarte, ha commentato sui social l’eliminazione dell’Inter dalla Champions

Luka Modric in Champions League? No, Vicente Azpitarte, giornalista spagnolo autore della biografia del centrocampista del Real Madrid “El hijo de la guerra”, il figlio della guerra, non riesce ad immaginare il croato impegnato in Europa League e non in Champions League. Luka è stato vicino al passaggio in nerazzurro e Vicente Azpitarte, dopo l’eliminazione dell’Inter, ha twittato due frasi che hanno fatto arrabbiare i tifosi interisti: «Luka in Europa League? L’Inter è il Chievo della Champions». Parole che hanno scatenato la rabbia di tanti tifosi nerazzurri nei confronti del biografo del croato.

¿Modric jugando la Europa League? 🤦🏻‍♂️ — Vicente Azpitarte (@Azpitarte) December 11, 2018