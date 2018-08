Modric-Inter, c’è delusione ma il feeling resiste: assalto a gennaio o a giugno?

Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, è un obiettivo sfumato per questa stagione ma l’Inter potrebbe presto tornare alla carica

«Non c’è nessun caso Modric, è felice di continuare il suo cammino con noi e giocherà con noi anche nella prossima stagione» ha detto Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid. Luka non lascerà il Real Madrid, nemmeno dopo l’incontro con il presidente Florentino Perez. Resta l’amarezza per i dirigenti e per i tifosi dell’Inter per un grande affare che poteva essere e che invece non è stato. Tra le parti si è instaurato un grande feeling e questo potrebbe essere solo un arrivederci.

Luka Modric infatti fino a questo momento non ha preso in considerazione l’idea di rinnovare il contratto con il Real Madrid e presto potrebbe nascere un nuovo ‘duello’ con Florentino Perez. Secondo Tuttosport tra il croato e l’Inter potrebbe trattarsi solo di un arrivederci ma rimane la delusione dovuta alla sensazione che, qualora il giocatore avesse deciso di esporsi in prima persona, il Real avrebbe avuto una pressione decisamente maggiore nella gestione del mal di pancia del croato. Così però non è stato. Il giocatore ha provato a chiedere la cessione ma non ha forzato la mano. L’Inter continuerà a seguirlo. Tra 6 mesi o tra un anno potrebbero ricominciare il tormentone…