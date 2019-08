Modric Milan, il croato scalda i rossoneri. Ma rimane solo un sogno

Modric al Milan, un classico sogno d’estate. Il croato scalda le fantasie dei rossoneri ma il suo arrivo appare impossibile

Luka Modric non ha mai nascosto le sue simpatie per il Milan, a cui si aggiunge la profonda stima che nutre verso Boban, attuale dirigente rossonero. Le assenze dalle amichevoli del Real e qualche like galeotto hanno aumentato la fantasia del tifo.

La Gazzetta dello Sport spiega con chiarezza che il sogno è destinato a rimare tale, poiché Zidane lo sta semplicemente cautelando per fargli trovare la forma adatta. Inoltre anche il suo ingaggio appare proibitivo.