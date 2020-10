Moldavia Italia, Ionita: «Sappiamo che tipo di squadra avremo davanti. Conosco Barella e Cragno»

Artur Ionita, centrocampista del Benevento e della Moldavia, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole

Artur Ionita, centrocampista del Benevento e della Moldavia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Italia. Le parole del giocatore riportate da TMW.

ITALIA – «Oltre a Barella conosco Cragno, incontro tutti in campo, li conosco molto bene. Posso dare più informazioni al mister, sappiamo già che tipo di squadra abbiamo davanti. Non abbiamo ancora parlato con il mister, ci siamo incontrati tutti oggi, abbiamo avuto poco tempo. Domattina sapremo come giocare questa partita. Secondo me lui conosce molto bene la squadra, non credo servirà il mio aiuto».

NAZIONALE – «Per me è molto importante, non mi dimentico da dove sono partito. Sono orgoglioso di essere moldavo, con l’arrivo del mister le cose sono cambiate, ci ha portato entusiasmo – che mancava – e poi sa cosa è importante per un giocatore. L’anno scorso ci sono dei momenti delicati, con l’arrivo del mister le cose sono differenti».