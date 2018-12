Roma, giorni decisivi: Monchi va da Pallotta. Ecco i temi di discussione

Giorni importanti in casa Roma con Monchi, ds romanista, pronto a volare a Boston per un summit con James Pallotta

Monchi, direttore sportivo della Roma, non intende dimettersi ed è pronto a ‘raddoppiare’. Il ds ha difeso il lavoro di Eusebio Di Francesco nonostante i risultati non propriamente positivi ed è pronto a volare a Boston nelle prossime ore. Secondo Sky Sport, il direttore sportivo nei prossimi giorni volerà dal presidente James Pallotta per fare il punto della situazione. Il summit servirà per pianificare meglio il futuro sia prossimo che a lungo termine. All’incontro non partecipare il direttore Baldissoni, al lavoro per lo stadio e incaricato di prendere parte al sorteggio degli ottavi di Champions League.

Il summit tra Monchi e Pallotta sarà importantissimo per il futuro della Roma. Il presidente e il direttore sportivo dovranno decidere il budget per il calciomercato invernale e dovranno anche prendere una decisione definitiva sul futuro di Eusebio Di Francesco, ancora in bilico. Il direttore sportivo confida nell’operato del tecnico ex Sassuolo e spinge per la conferma. l momento in casa giallorossa non è sicuramente positivo e Monchi con Pallotta cercherà di definire le strategie per il prossimo futuro. Il summit a Boston dirà tanto sul prossimo futuro della Roma.