Le parole del direttore sportivo Monchi. Il ds parla del suo addio alla Roma, della sua esperienza e parla senza rimpianti

Monchi, ormai ex direttore sportivo della Roma, ha parlato a Deportes Cuatro, tornando sulla sua esperienza in giallorosso. Il ds, tornato al Siviglia, non ha escluso in futuro un ritorno nella capitale italiana. Il direttore sportivo ha dunque parlato dei risultati raggiunti in Italia, dei suoi momenti più belli a Roma ma anche di quelli più brutti.

Ecco le sue dichiarazioni: «Sono tornato a Siviglia prima del previsto. I risultati alla Roma anche non sono stati quelli che credevo, ma non rimpiango niente. La notte migliore rimane quella della vittoria contro il Barcellona, quando abbiamo eliminato i catalani nei quarti di finale di Champions League. La notte peggiore? La sconfitta contro il Porto al ritorno degli ottavi di finale di Champions League di quest’anno. Se tornerei a Roma? La cosa più difficile rimane quella di allontanarsi dalla famiglia ma ritornerei a Roma».