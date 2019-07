Mondiale 2006, si ritira anche Zaccardo: chi manca all’appello? – VIDEO

Mondiale 2006, si ritira anche Zaccardo: chi manca all’appello? Uno degli ultimi reduci dice addio al calcio giocato

Anche Cristian Zaccardo ha appeso gli scarpini al chiodo, proprio nel giorno del 13esimo anniversario di quel trionfo, che nel 2006 portò l’Italia sul tetto del mondo. L’addio dell’ormai ex difensore apre al giochino del: chi manca ancora? Quali giocatori reduci dalla cavalcata in Germania sono ancora in attività?

Solo due, al momento: Gigi Buffon, atteso da un ultimo anno di contratto alla Juventus, e Daniele De Rossi. Proprio l’ex capitano della Roma deve in realtà ancora sciogliere tutte le riserve sul suo futuro che potrebbe anche essere lontano dal terreno di gioco.