Mondiale Under 20, ecco il miglior risultato nella storia dell’Italia

Al via i Mondiali Under 20, l’Italia stasera sfiderà il Messico in Polonia. Ecco il miglior risultato degli azzurrini nella competizione

Quest’anno al Mondiale Under 20 ci andiamo con una rosa di grande esperienza. Questa sera sarà esordio in Polonia contro il Messico e sarà importante partire con il piede giusto. Nella storia della Nazionale Under 20 di calcio dell’Italia non ci sono molti successi.

Le partecipazioni sono solo 6: l’esordio nel 1977 in Tunisia dove non andammo oltre i gironi. Per vedere gli azzurrini nella fase finale di un Mondiale U20 bisognerà aspettare il 1987, quando in Cile riuscimmo ad ottenere un quarto di finale. Il miglior piazzamento è fresco nella memoria degli italiani: nel 2017 ottenemmo un terzo posto in Corea del Sud dove uscimmo sconfitti (1-3 con gol di Orsolini) con l’Inghilterra poi campione del mondo.