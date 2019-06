Mondiale Under 20, il tabù Italia e una finale davvero inedita

Mondiale Under 20, oggi l’ultima giornata della rassegna iridata: il tabù Italia e quella finale davvero inedita

Ultima giornata, in Polonia, all’insegna dei Mondiali Under 20 nella loro edizione 2019. La numero 21 da quando la manifestazione è stata istituita. Quella in cui l’Italia di Nicolato ha confermato un tabù che non la vuole mai in finale, ma al contempo anche un trend positivo nel tempo: gli azzurrini hanno centrato la semifinale, traguardo tagliato per la seconda volta di fila dopo non esserci mai riusciti prima.

Se due anni fa era arrivato un terzo posto finale, questa volta – con la sconfitta di misura contro l’Ecuador nella “finalina” di ieri – l’Italia si è dovuta accontentare della quarta piazza. E oggi osserverà da spettatrice l’ultimo atto della rassegna: alle ore 18 va in scena Ucraina-Corea del Sud, sfida tra due realtà che mai si erano avvicinate così alla porzione più nobile del tabellone.