Mondiali 2030, dove si gioca? La sorpresa arriva da Spagna e Portogallo

Mondiali 2030: da decidere il paese che ospiterà il torneo. Spagna e Portogallo si espongono sulla candidatura

La penisola iberica potrà ospitare i Mondiali 2030. Come comunicato dall’Ansa, le rispettive federazioni di Spagna e Portogallo hanno dato via ai dialoghi per presentare una candidatura congiunta.

Esclusa, a dispetto delle indiscrezioni, la presenza del Marocco nel progetto. Il giudizio finale spetterà alla FIFA, che dopo aver valutato tutte le proposte comunicherà la propria scelta nel corso del Congresso previsto per i Mondiali 2022 in Qatar.