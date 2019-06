Italia-Cina, Mondiali femminili 2019 in streaming e in diretta TV: le probabili formazioni e dove vedere le Azzurre

Conquistata la qualificazione come prima del Girone C, l’Italia femminile del Ct Milena Bertolini sfida la Cina di Bruno Bini negli ottavi di finale dei Mondiali 2019. Le Azzurre proveranno a riscattare la sconfitta nell’ultima gara del proprio gruppo contro il Brasile e a raggiungere i quarti di finale. La partita Italia-Cina femminile è in programma martedì 25 giugno 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio della Mosson di Montpellier e sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, come tutte le altre gare dei Mondiali Under 20 2019, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali, visibili al numero 201 e 202 del satellite e 472 e 473 del digitale terrestre.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per gli utenti Sky su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La sfida delle Azzurre, come tutte le altre partite della Nazionale femminile nel torneo, sarà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro da Rai Sport su Rai 1 e dunque visibile in streaming anche attraverso Rai Play. Italia-Cina femminile potrà essere seguita anche in radio a partire dalle 17:55 su Rai Radio1 all’interno del programma “Zona Cesarini”, con la radiocronaca, di Diego Carmignani e Sara Meini, e in simulcast su Radio1 sport, il canale tematico digitale di Radio Rai disponibile su web e app Raiplay radio.

Italia-Cina femminile

Competizione: Mondiali di calcio femminile Francia 2019

Quando: martedì 25 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Mondiali – Now TV, Rai Uno

Dove vederla in streaming: Sky Go e Rai Play

Dove seguirla in radio: Rai Radio1 e Radio1 sport

Stadio: Stadio della Mosson (Montpellier)



Le probabili formazioni

ITALIA FEMMINILE (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Mauro, Bonansea. Ct. Bertolini

BRASILE FEMMINILE (4-3-3): Peng Shimeng; Han Peng, Wu Haiyan, Lin Yuping, Liu Shanshan; Zhang Rui, Wang Yang, Gu Yasha; Wang Shanshan, Wang Shuang, Li Ying. Ct. Bini