Mondiali femminili, oggi Australia-Brasile: l’Italia guarda interessata

Continua il Mondiale femminile. Oggi scenderanno in campo Australia e Brasile in una gara importante anche per l’Italia

Entra nel vivo il Mondiale femminile. Oggi, alle ore 18:00, si giocherà la sfida tra Australia e Brasile valida per il gruppo C. Dopo la sconfitta contro l’Italia, le Matildas proveranno ad ottenere la prima vittoria nel torneo per sperare ancora nel passaggio del turno.

Le carioca, che nella prima sfida del torneo hanno vinto 3-0 contro la Giamaica, proveranno a vincere per ottenere il primo posto del gruppo C (in attesa delle azzurre che giocheranno domani). Nel caso in cui le australiane uscissero sconfitte anche da questo match, rinuncerebbero alla possibilità di concludere il girone ai primi due posti. Se invece dovessero vincere, tutto sarebbe ancora in bilico. L‘Italia guarda interessata.