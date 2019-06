Mondiali femminili, che passione per l’Italia: l’accoglienza in albergo dopo il successo sulla Cina e l’approdo ai quarti

Italia, che passione. Anche e soprattutto in versione femminile, nei Mondiali in corso di svolgimento in Francia. Dove ieri le azzurre della ct Bertolini hanno superato la Cina e conquistato il pass per i quarti di finale.

Un incredibile traguardo celebrato tanto in campo quanto al ritorno in albergo. Dove le azzurre sono state accolte da una folta rappresentanza di tifosi, tra grande entusiasmo e cori a raffica. Che hanno finito inevitabilmente per coinvolgere anche le ragazze e lo staff. Azzurre, che passione.