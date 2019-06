Italia femminile, i pericoli dagli ottavi in poi: Francia, Stati Uniti e Germania

Mondiali femminili, l’Italia e tutti i pericoli dagli ottavi in poi: Stati Uniti, Francia e Germania

Il pass per gli ottavi è stato staccato con una giornata di anticipo. Ma per l’Italia femminile vietato abbassare la guardia contro il Brasile. Il motivo è presto detto: il primo posto nel girone significa avversari abbordabili agli ottavi di finale. Tra le paure più grandi ci sono Stati Uniti, Germania e Francia.

Gli Stati Uniti si sono presentate al Mondiale femminile con l’obiettivo di vincerlo. E le carte in regola le hanno tutte. Si sono presentate schiantando la Thailandia con 13 gol e hanno replicato con un tris al Cile. Il pass per gli ottavi è già staccato, ma fortunatamente il rischio per l’Italia di incrociarle è ancora lontano. Se ne parlerà ai quarti. La Francia non ha bisogno di presentazioni. Le padrone di casa comandano il girone e hanno lo zoccolo duro del pluripremiato Olympique Lyon. Così come le tedesche: la Germania comanda il gruppo B e potrebbero essere il prossimo avversario delle azzurre in caso di terzo posto. Domani l’obbigo sarà quindi vincere, per rimandare l’incontro con le big.