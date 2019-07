Mondiali Femminili, stasera super sfida tra Rapinoe ed Ellen White

Mondiali Femminili, stasera super sfida tra Usa e Inghilterra e le bombers Megan Rapinoe ed Ellen White

Stasera va in scena la prima semifinale dei Mondiali Femminili, che tanto stanno affascinando tutti gli appassionati di calcio, e di sport in generale. Stati Uniti e Inghilterra cercano il pass per la finale.

Gli Stati Uniti sono le campionesse in carica, con un attacco stellare formato da Alex Morgan e Megan Rapinoe, entrambe a 5 gol. L’Inghilterra può contare su Ellen White, anche lei a quota 5 reti.

Proprio la sfida tra la White e la Rapinoe è uno dei motivi di grande interesse della sfida: silenziosa, pacata e semisconosciuta prima di questo Mondiale l’inglese; look da rockstar, modi da dura e una diatriba aperta nientemeno che con Donald Trump per la Rapinoe: chi la spunterà?