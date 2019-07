Mondiali Femminili, tripletta di premi per Megan Rapinoe: grande giornata per l’attaccante degli Stati Uniti

Megan Rapinoe ha deciso la finale dei Mondiali Femminili. L’attaccante statunitense ha realizzato il suo cinquantesimo gol con la maglia della Nazionale, con un rigore che ha portato le americane in vantaggio sull’Olanda.

Megan Rapinoe ha vinto la Scarpa d’Oro del Mondiale, con sei reti realizzate. Ma non solo: l’attaccante statunitense è stata premiata come miglior giocatrice della finale. Infine ha ricevuto il premio come miglior calciatrice in assoluto di questi Mondiali Femminili.