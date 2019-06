Mondiali U20, Scamacca: «Stiamo facendo un ottimo lavoro, siamo maturi»

Gianluca Scamacca parla dal ritiro del Mondiale Under 20: le parole del giovane talento del Sassuolo

C’è entusiasmo nel ritiro del Mondiale Under 20. Dopo aver passato i gironi, gli azzurrini vogliono puntare in alto. Le ambizioni le ha confermate anche Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che è in ritiro con la Nazionale. Le sue parole al Corriere dello Sport.

ITALIA – «Sappiamo adattarci all’avversario e al tempo stesso imporre il nostro gioco e le nostre idee. Siamo una squadra matura».

POLONIA – «Giocano in casa e saranno sostenuti da tutta la Nazione, ma queste sono le sfide che ci piacciono di più. Ci caricano, ci motivano, ci fanno sentire vivi. Non subiremo la Polonia».

MAGLIA AZZURRA – «È il sogno di una vita che si realizza. Farlo in un Mondiale è ancora più bello».

OBIETTIVI – «Presto per dire se siamo da podio, ma siamo convinti che con Nicolato stiamo facendo un ottimo lavoro e che alla lunga pagherà».