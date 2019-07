Dal 26 ottobre al 17 novembre si giocheranno in Brasile i Mondiali Under 17 2019, 16ª edizione del torneo. In campo anche l’Italia

Il mese di ottobre per il calcio giovanile sarà il mese dei Mondiali Under 17 2019, la sedicesima edizione del torneo. Ventiquattro Nazionali si daranno battaglia in Brasile per laurearsi campioni del Mondo della categoria, fra cui anche l’Italia di Carmine Nunziata.

Mondiali Under 17 2019: quando e dove si giocano

I Mondiali Under 17 2019 si giocheranno dal 26 ottobre al 17 novembre 2019 in Brasile, Paese ospitante della manifestazione.

Mondiali Under 17 2019: le squadre partecipanti

Ai Mondiali Under 17 2019 parteciperanno il Brasile, Paese ospitante, e altre 23 Nazionali così ripartite:

Quattro squadre AFC (Asia) , qualificate attraverso il Campionato asiatico Under 16 2018: Australia, Giappone, Corea del Sud, Tajikistan;

, qualificate attraverso il Campionato asiatico Under 16 2018: Australia, Giappone, Corea del Sud, Tajikistan; Quattro squadre CAF (Africa) , qualificate attraverso il Campionato africano Under 17 2019: Camerun, Nigeria, Angola, Senegal;

, qualificate attraverso il Campionato africano Under 17 2019: Camerun, Nigeria, Angola, Senegal; Quattro squadre CONCACAF qualificate attraverso il Campionato africano Under 17 2019: Canada, Stati Uniti, Haiti, Messico;

qualificate attraverso il Campionato africano Under 17 2019: Canada, Stati Uniti, Haiti, Messico; Quattro squadre CONMEBO L (Sud America), qualificate attraverso il Campionato Sudamericano Under 17 2019, ovvero Argentina, Cile, Ecuador, Paragauay;

L (Sud America), qualificate attraverso il Campionato Sudamericano Under 17 2019, ovvero Argentina, Cile, Ecuador, Paragauay; Due squadre OFC (Oceania), qualificate attraverso il Campionato oceanico Under 16 2019, ovvero Isole Salomone e Nuova Zelanda;

(Oceania), qualificate attraverso il Campionato oceanico Under 16 2019, ovvero Isole Salomone e Nuova Zelanda; Cinque squadre UEFA (Europa), qualificate attraverso il Campionato europeo Under 17, ovvero Francia, Olanda, ITALIA, Spagna, Ungheria.

Mondiali Under 17 2019: i gironi

L’11 luglio 2019 a Zurigo sono stati sorteggiati i 6 gironi da 4 squadre. Le prime due Nazionali di ogni girone più le 4 migliori terze accedono agli ottavi di finale ad eliminazione diretta.

GRUPPO A: Brasile, Canada, Nuova Zelanda, Angola

GRUPPO B: Nigeria, Ungheria, Ecuador, Australia

GRUPPO C: Corea del Sud, Haiti, Francia, Cile

GRUPPO D: USA, Senegal, Giappone, Olanda

GRUPPO E: Spagna, Argentina, Tajikistan, Camerun

GRUPPO F: ITALIA, Isole Salomone, Paraguay, Messico

Calendario, tabellone e risultati

Fase a gironi, 1ª giornata

Sabato 26 ottobre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire, Gruppo B : Nigeria-Ungheria

: Nigeria-Ungheria Sabato 26 ottobre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo A : Nuova Zelanda-Angola

: Nuova Zelanda-Angola Sabato 26 ottobre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire, Gruppo B : Ecuador-Australia

: Ecuador-Australia Sabato 26 ottobre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo A : Brasile-Canada

: Brasile-Canada Domenica 27 ottobre 2019, Estadio da Serrinha, Goiania, orario da definire, Gruppo C : Francia-Cile

: Francia-Cile Domenica 27 ottobre 2019, Estadio Kléber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo D : Giappone-Olanda

: Giappone-Olanda Domenica 27 ottobre 2019, Estadio Kléber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo D : USA-Senegal

: USA-Senegal Domenica 27 ottobre 2019, Estadio da Serrinha, Goiania, orario da definire, Gruppo C : Corea del Sud-Haiti

: Corea del Sud-Haiti Lunedì 28 ottobre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo E : Spagna-Argentina

: Spagna-Argentina Lunedì 28 ottobre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo E : Tajikistan-Camerun

: Tajikistan-Camerun Lunedì 28 ottobre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo F : Paraguay-Messico

: Paraguay-Messico Lunedì 28 ottobre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo F: Isole Salomone-ITALIA

Fase a gironi, 2ª giornata

Martedì 29 ottobre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire, Gruppo B : Nigeria-Ecuador

: Nigeria-Ecuador Martedì 29 ottobre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo A : Angola-Canada

: Angola-Canada Martedì 29 ottobre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo A : Brasile-Nuova Zelanda

: Brasile-Nuova Zelanda Martedì 29 ottobre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire, Gruppo B : Australia-Ungheria

: Australia-Ungheria Mercoledì 30 ottobre 2019, Estadio da Serrinha, Goiania, orario da definire, Gruppo C : Corea del Sud-Francia

: Corea del Sud-Francia Mercoledì 30 ottobre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo D : Olanda-Senegal

: Olanda-Senegal Mercoledì 30 ottobre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo D : USA-Giappone

: USA-Giappone Mercoledì 30 ottobre 2019, Estadio da Serrinha, Goiania, orario da definire, Gruppo C: Cile-Haiti

Cile-Haiti Giovedì 31 ottobre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo E : Camerun-Argentina

: Camerun-Argentina Giovedì 31 ottobre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo F : Isole Salomone-Paraguay

: Isole Salomone-Paraguay Giovedì 31 ottobre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo E : Spagna-Tajikistan

: Spagna-Tajikistan Giovedì 31 ottobre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo F: Messico-ITALIA

Fase a gironi, 3ª giornata

Venerdì 1 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo B : Australia-Nigeria

: Australia-Nigeria Venerdì 1 novembre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire, Gruppo A : Angola-Brasile

: Angola-Brasile Venerdì 1 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo A : Canada-Nuova Zelanda

: Canada-Nuova Zelanda Venerdì 1 novembre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire, Gruppo B : Ungheria-Ecuador

: Ungheria-Ecuador Sabato 2 novembre 2019, Estadio da Serrinha, Goiania, orario da definire, Gruppo C : Haiti-Francia

: Haiti-Francia Sabato 2 novembre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo D : Senegal-Giappone

: Senegal-Giappone Sabato 2 novembre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo C : Cile-Corea del Sud

: Cile-Corea del Sud Sabato 2 novembre 2019, Estadio da Serrinha, Goiania, orario da definire, Gruppo D : Olanda-USA

: Olanda-USA Domenica 3 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo F : ITALIA-Paraguay

: ITALIA-Paraguay Domenica 3 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire, Gruppo E : Camerun-Spagna

: Camerun-Spagna Domenica 3 novembre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo F : Messico-Isole Salomone

: Messico-Isole Salomone Domenica 3 novembre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire, Gruppo E: Argentina-Tajikistan

Ottavi di finale

Martedì 5 novembre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire: 1B-3ACD (38)

Martedì 5 novembre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire: 2A-2C (37)

Mercoledì 6 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire: 1A-3CDE (41)

Mercoledì 6 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire: 1D-3BEF (40)

Mercoledì 6 novembre 2019, Estadio da Serrinha, Goiania, orario da definire: 1C-3ABF (42)

Mercoledì 6 novembre 2019, Estadio da Serrinha, Goiania, orario da definire: 1E-2D (39)

Giovedì 7 novembre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire: 2B-2F (43)

Giovedì 7 novembre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire: 1F-2E (44)

Quarti di finale

Domenica 10 novembre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire: Vincente 38-Vincente 44 (45)

Domenica 10 novembre 2019, Estadio Kleber Andrade, Cariacica – Espírito Santo, orario da definire: Vincente 37-Vincente 40 (46)

Lunedì 11 novembre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire: Vincente 43-Vincente 41 (48)

Lunedì 11 novembre 2019, Stadio Olimpico, Goiania, orario da definire: Vincente 39-Vincente 42 (47)

Semifinali

Giovedì 14 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire: Vincente 46-Vincente 45 (49)

Giovedì 14 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire: Vincente 47-Vincente 48 (50)

Finale 3°/4° posto

Domenica 17 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire: Perdente 49-Perdente 50

Finale

Domenica 17 novembre 2019, Estadio Bezerrão, Gama, orario da definire: Vincente 49-Vincente 50

Dove vedere i Mondiali Under 27 2019 in tv e streaming

Al momento non è stata ancora annunciata una copertura televisiva dei Mondiali Under 17 in tv e streaming in Italia.