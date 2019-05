Mondiali Under 20, Italia agli ottavi: ecco chi sarà il prossimo avversario

L’Italia Under 20 pareggia 0-0 con il Giappone: agli ottavi da prima. Ecco chi potrebbe essere il prossimo avversario

L’Italia Under 20 conclude il Gruppo B da prima classificata dopo il pareggio per 0-0 con il Giappone. In attesa dei prossimi incastri (le restanti partite si giocheranno tra oggi e venerdì 31), da prima classificata, l’Italia incrocerà la miglior terza tra i gruppi A, C e D. La situazione è la seguente (con ancora una partita da giocare):

L’Italia Under 20 potrebbe pescare una tra Nigeria e Stati Uniti (dal gruppo D) oppure una tra Colombia e Polonia (dal Gruppo A). Infine, ancora non da escludere le minacce Ucraina e Senegal. Ormai impossibile, un incrocio con una squadra del Gruppo C.