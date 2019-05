Mondiali Under 20, l’Italia supera l’Ecuador per 1-0: ora testa al Giappone. Il merito ad un super-Plizzari che para anche un rigore

L’Italia U20 la scampa con l’Ecuador e stacca il pass per la fase finale: basta un gol di Pinamonti a decidere la partita. Tuttavia, chi davvero merita gli elogi tra gli azzurrini è Alessandro Plizzari. Il portierino del Milan (questione rinnovo) para un rigore al 48’ ed è protagonista di altre due parate decisive. Un anno di meno di Donnarumma e una stagione da dimenticare con il Milan Primavera, ma c’è la voglia del riscatto. il Mondiale in ambiente Milan serve per «uscire dall’ombra di Gigio» e lui risponde presente.

Ora l’Italia è matematicamente nella fase finale del Mondiale. Ancora una partita contro il Giappone per confermare il primo posto ed evitare brutte sorprese al turno successivo. Ma nei guanti di un Plizzari così, possiamo dormire sonni tranquilli.