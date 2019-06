Mondiali Under 20, Mali ko: Italia in semifinale grazie a Frattesi e Pinamonti!

Frattesi e Pinamonti trascinano l’Italia alla semifinale dei Mondiali Under 20: decisivo il 4-2 contro il Mali

Grazie ad una doppietta di Andrea Pinamonti, e allo straordinario gol di Frattesi, l’Italia vola alla semifinale dei Mondiali Under 20.

La gara, subito in salita, si è aperta con un autogol del Mali e da un’espulsione proprio degli avversari (Diakite al 21’). Tuttavia, il Mali ha la forza non solo per trovare l’1-1 ma anche di trovare il successivo 2-2. Nel finale di partita, un rigore di Pinamonti e Frattesi sono stati decisivi! La prossima sfida sarà contro l’Ucraina.