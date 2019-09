Montella: «Bisogna gestire le partite» – VIDEO

Le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella in vista della gara contro il Milan in programma questa sera

La Fiorentina è pronta al big match di questa sera. La viola dovrà infatti vedersela con il Milan, uscito sconfitto in rimonta dal Torino nell’ultima di campionato. Ecco le parole del tecnico Vincenzo Montella nella consueta conferenza stampa pre gara.

«Dobbiamo migliorare tante cose, tra le quali alcuni momenti della gestione della partita. In tutte le gare fino ad oggi è successo che non abbiamo saputo gestire alcuni episodi. Per raggiungere determinati obiettivi ambiziosi che abbiamo dentro di noi bisogna saper gestire meglio le partite».