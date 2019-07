Montella: «Con Commisso c’è entusiasmo. Chiesa? Io lo vedo così… »

Montella, l’allenatore della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole dall’America

Vincenzo Montella, intervistato ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato di mercato e sull’entusiamo portato dal nuovo patron, Rocco Commisso. Inoltre, si è soffermato su Federico Chiesa.

Ecco le sue parole: «Molti nomi che vengono accostati alla Fiorentina sono fittizzi poi non mi piace smentire quello che scrivono i giornalisti. Ho fiducia in Pradè e bisogna focalizzarsi sui calciatori di cui ha parlato in conferenza. Llorente? E’ un giocatore forte, poi non devo dire se è funzionale al progetto o meno. De Rossi? Alla fine non se l’è sentita di giocare per un’altra squadra italiana. Commisso? Sono contento, ha portato entusiasmo. I suoi uomini stanno lavorando per costruire una squadra di buon livello. Siamo felici di essere qui, soprattutto a New York perchè ci tiene tanto, speriamo di fare tre partite ottime. Chiesa e Milenkovic? Sono meno in condizione rispetto a Terzic e Zurkowski. Non so se farli giocare per uno spezzone di partita domani. Come vedo Federico? E’ quello di sempre».