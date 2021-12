Montella su Balotelli: «Mai così concentrato, vuole la Nazionale»

Vincenzo Montella, a Tiki Taka ha parlato di Balotelli e del suo futuro, oltre che della Nazioanel di Roberto Mancini. Le sue parole

Vincenzo Montella ha parlato a Tiki Taka di Balotelli e del suo volere la Nazionale. Ecco le parole dell’allenatore dell’Adana Demirspor:

BALOTELLI – «Ha qualità tecniche straordinarie, è un bravo ragazzo che a volte si spegne un po’. L’ho trovato molto motivato e credo che nella sua carriera non sia mai stato così concentrato. Sta crescendo, è un piacere allenarlo perché è un giocatore di un altro livello. Vuole tornare in Nazionale. È motivato, ci crede, ha tre mesi per convincere Mancini che lo conosce molto bene.»

NAZIONALE – «Mancini ha fatto un lavoro straordinario e la vittoria dell’Europeo è stata una cosa grandiosa. L’Italia nelle difficoltà riesce sempre a tirare fuori il meglio delle sue potenzialità. Mi auguro e spero che riusciremo ad andare ai Mondiali in Qatar.»