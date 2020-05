Montero Brescia: Cellino pensa all’ex Juve per il dopo Lopez

Il Brescia potrebbe rinnovare tanto in vista della prossima stagione. Per la panchina si pensa a Paolo Montero

Il Brescia di Cellino inizia a progettare il futuro. Secondo il Corriere di Brescia, la panchina di Diego Lopez non è salda e nella prossima stagione, il presidente delle Rondinelle, potrebbe cambiare nuovamente guida tecnica.

Diego Lopez, nonostante un contratto di 3 anni, potrebbe andare via e tra i profili seguiti da Massimo Cellino c’è quello di Paolo Montero, ex difensore della Juve e tecnico della Sambenedettese in C. L’uruguaiano potrebbe non rinnovare con il suo attuale club: il Brescia ci pensa.