Montezemolo: «La Juve vincerà la Champions prima del mondiale della Ferrari»

Luca Cordero di Montezemolo ha parlato della Juventus e della Ferrari e ha fatto contenti i tifosi bianconeri, un po’ meno i ferraristi

Come finirà: la Ferrari vincerà il Mondiale o la Juventus vincerà la Champions? Chi riuscirà ad esultare prima? Secondo Luca Corderodi Montezemolo, intervenuto nel programma La Politica nel Pallone, in onda sulle frequenze di Radio Rai, sarà la Juventus ad esultare prima dei ferraristi. «Dal 1997 al 2009 noi abbiamo o vinto o perso il mondiale spesso all’ultima gara. Anche lì il pilota che non vince si sente molto frustrato. In questi ultimi anni si è perso con 2-3 gare d’anticipo». La Ferrari punta alla vittoria come la Juventus: «La Juve vincerà la Champions prima del mondiale della Ferrari» è stata la profezia dell’ex numerino uno della scuderia modenese.