Montolivo, addio senza applausi: niente passerella a San Siro

Il centrocampista del Milan, Riccardo Montolivo, ha salutato i rossoneri senza la consueta passerella a San Siro

Se per Abate e Zapata sono arrivati gli applausi da parte di tutto lo stadio di San Siro colmo di 65.000 spettatori, lo stesso trattamento non è avvenuto per Riccardo Montolivo.

Il centrocampista dei rossoneri lascerà il club a fine stagione in quanto ha il contratto in scadenza a giugno. Ma tuttavia non è arrivata per lui la consueta passerella finale. La sensazione è che il rossonero meritava un addio dignitoso, nonostante tutto.