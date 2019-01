Montolivo al Milan fino a giugno? Il punto della situazione

Il centrocampista del Milan Riccardo Montolivo potrebbe rimanere con i rossoneri fino alla scadenza di contratto fissata nel giugno 2019

Riccardo Montolivo non si muove dal Milan. Secondo il quotidiano Tuttosport, infatti, il giocatore starebbe valutando di rimanere con i rossoneri fino al termine della stagione e cercare solo allora nuove destinazioni.

La situazione resta comunque complessa, perché il centrocampista si trova ai margini del progetto tecnico di Gattuso e non ha ancora esordito in una gara ufficiale dall’inizio della stagione. Il contratto, in scadenza proprio nel giugno del 2019, sembra non prevedere il rinnovo e libererebbe l’ex Fiorentina. A quel punto, diversi club avrebbero la possibilità di farsi avanti per portare via a zero il giocatore, che a 33 anni potrebbe certamente ancora dire la sua. D’altronde, diversi suoi colleghi considerati a fine carriera stanno già dimostrando in questa stagione di avere le carte in regola per fare bene.