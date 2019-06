Monza, il mercato faraonico di Berlusconi: gli obiettivi

Calciomercato Monza, gli obiettivi per rinforzare la squadra di Brocchi e ritentare la promozione in Serie B

Il primo tentativo di centrare la promozione in Serie B è fallito. Per la prossima stagione sarà obiettivo categorico. Per questo motivo sono stati stanziati ben 10 milioni per rinforzare la squadra di Cristian Brocchi: un’esagerazione per la categoria.

Il primo rinforzo sarà Lamanna, portiere in scadenza con lo Spezia che vanta 40 presenze nel Genoa. Dal Crotone arriverà il terzino Sampirisi che scenderà per la prima volta in Serie C. Il sogno Montolivo rimarrà tale, e per il ruolo di regista si punterà su un esperto della categoria. In pole Arrigoni del Lecce. Per l’attacco il sogno è Ceravolo del Parma.