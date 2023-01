Monza, Pessina: «Sappiamo il periodo che affronta la Juve. Quando succedono queste vicende...»

Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, ha parlato al termine del match vinto 2-0 contro la Juventus

VITTORIA – «E’ una giornata storica, l’ha detto anche il dottor Galliani, così come il mister. Vincere qua non è facile e lo sanno tutti, specialmente per una neopromossa, ma non c’è da stupirsi. Anche in Coppa li abbiamo messi in difficoltà».

PARLATO CON LOCATELLI – «Sappiamo il periodo che affronta la Juve. Quando succedono queste vicende a livello societario è sempre difficile. I giocatori e il mister devono dare il massimo, mi spiace ci siano capitati tanti miei compagni di Nazionale ma ne usciranno da Juve».