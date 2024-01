Monza Sassuolo: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’U Power Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Sassuolo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’U Power Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Sassuolo. I brianzoli sono reduci da un momento non troppo positivo soprattutto dopo la sconfitta pesante contro l’Inter e quella successiva contro l’Empoli al Castellani. La formazione di Palladino ha l’occasione di riscattarsi ma difronte avrà i neroverdi che hanno avuto una settimana di sosta forzata per la Supercoppa Italiana. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Bondo, Pereira; Colpani, V. Carboni; Mota. All. Palladino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Monza-Sassuolo: orario e dove vederla

Monza-Sassuolo gara delle ore 15 della domenica per la ventitresima giornata della Serie A, la terza del girone di ritorno. All’U Power Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.