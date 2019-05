Morace-Milan è già finita: colpo a effetto per il successore

Nome a effetto in cima alla lista delle preferenze del Milan: ecco chi potrebbe essere la guida della formazione femminile

Finisce un po’ a sorpresa, dopo solo un anno, il rapporto tra Carolina Morace e il Milan. Al netto dei ringraziamenti, i rapporti tra le parti si sarebbero incrinati in tempi non sospetti. Ancora più a sorpresa, però, potrebbe essere il post.

In cima alle preferenze del club rossonero, infatti, ci sarebbe Antonio Cincotta, che anche in questa stagione ha fatto molto bene alla guida della Fiorentina Women. Per adesso solo voci di corridoio: per lui, che è di Milano, si tratterebbe di un ritorno a casa.