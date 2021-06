Juventus, Morata incerto sul futuro: «Non ho notizie. Su Ancelotti...»

Morata: «Futuro? Non so se sarà ancora alla Juve ma sono sereno. CR7…». Le dichiarazioni dell’attaccante bianconero

Alvaro Morata ha parlato dal ritiro della Spagna a Radio Marca.

NUMERO 7 CON LA SPAGNA – «Portare il ‘7’ in Nazionale è un orgoglio e anche una responsabilità. Sono cresciuto vedendo attaccanti che hanno indossato quel numero e sognando di indossare la maglia della Spagna con quel numero. Mi motiva molto».

L’EUROPEO DI MORATA – «Lo spero. Ho lavorato con la mia squadra tutto l’anno e non vedevo l’ora di essere qui. Pensiamo tutti di avere molte opzioni. Sono felice di essere qui».

STAGIONE ALLA JUVENTUS – «Alla Juventus è stato un anno complicato, ma sono stato convocato e ora darò tutto per vincere con la nazionale».

FUTURO – «Non lo so. Sono qui. Juanma (il suo agente) è colui che si occupa di tutto. Non ho notizie e domani potrebbe chiamarmi e dirmi: “Devi giocare qui”. Abbiamo una casa a Madrid e lì stiamo molto bene. Negli ultimi 6-7 anni, è l’estate in cui sono più tranquillo. Quando decideranno, lo sarò ancora di più».

ZIDANE – «Lo rispetto molto. Con me si è comportato meravigliosamente e ogni volta che lo incontro inizio a chiacchierare con lui. Gli auguro il meglio. La verità è che non mi interessa molto quello che succede al Real Madrid. E personalmente gli auguro il meglio».

ANCELOTTI – «La verità è che mi interessa poco. È un grande manager di gruppo ed è una delle cose più importanti da avere».

RAPPORTO CON RONALDO – «Il mio rapporto con lui è sempre stato buono. È vero che quando eravamo a Madrid la differenza di età si notava un po’ di più. Ero più un ragazzino in molte cose. Ricordo che in una preseason mi ha regalato un iPhone e mi ha trattato alla grande. In quel momento volevo giocare con un altro partner per fare il massimo. Adesso gli parlo di tutto. Di cose che non puoi nemmeno immaginare. È uno zio molto colto, che racconta molti aneddoti. All’ultima cena di squadra si parlava di cibo e nutrizione e ci ha chiesto quale fosse il record di una persona senza mangiare. Nessuno lo sapeva e siamo rimasti sorpresi perché sa tutto. Gli piace leggere e imparare».

