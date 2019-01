Alvaro Morata, centravanti del Chelsea, è in uscita dai Blues. L’attaccante spagnolo piace al Milan: arriva in prestito?

Gonzalo Higuain ha ritrovato il gol e la gioia prima della sosta. Un gol e un’esultanza liberatoria per il Pipita che si è sfogato dopo la rete contro la Spal. Il gol contro gli estensi, valso 3 punti per i rossoneri, potrebbe aver scacciato le paure di un addio prematuro al Milan. Il centravanti argentino è finito nel mirino del Chelsea con Maurizio Sarri pronto a fare carte false per il suo acquisto. Il Milan però non vorrebbe privarsi del Pipita e, sfumato Muriel, passato alla Fiorentina, potrebbe puntare su un nuovo attaccante da affiancare all’argentino: lo spagnolo Alvaro Morata.

L’attaccante del Chelsea, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Giornale, potrebbe arrivare in rossonero senza il sacrificio di Higuain. La dirigenza del Milan ha chiuso le porte a una possibile partenza del Pipita e dunque potrebbe non esserci alcuno scambio tra i rossoneri e i Blues ma Morata potrebbe ugualmente arrivare alla corte di Rino Gattuso. Leonardo sarebbe intenzionato a fare un tentavo con i Blues per chiedere il centravanti in prestito secco fino a giugno. Tra Carrasco, Pjaca, Boateng e Gabbiadini spunta nuovamente l’ipotesi Morata.