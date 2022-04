Morata riscattato dalla Juve? Arriva la risposta dell’Atletico: il punto

Morata Juve, l’Atletico Madrid ha dato una risposta sul possibile riscatto del numero 9 spagnolo. Ecco l’idea dei colchoneros

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve vorrebber trattenere Alvaro Morata anche per la prossima stagione, ma l’impresa si annuncia difficile.

L’Atletico Madrid, infatti, pur non volendo riportare in rosa l’attaccante, non ha intenzione di fare troppi sconti ai bianconeri, che avrebbero intenzione di non andare oltre i 18 milioni per il riscatto. Possibile ora che, Cherubini, si inizi a guardare intorno in cerca di alternative.