Moratti approva: «Cordata tifosi vip? Prova di passione per l’Inter»

Le parole di Moratti sul mondo Inter, dalla sentenza sullo Scudetto 2006 all’ipotesi della cordata ‘vip’ per sostenere Suning

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, accoglie con soddisfazione il parere della Cassazione che ha confermato l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter. Ne ha parlato l’ex patron ai microfoni di SportMediaset commentando anche altri temi caldi legati all’attualità nerazzurra, a partire dall’ingresso di Marotta in società fino alla possibile ipotesi di una cordata di tifosi vip che si affianchi a Suning con una quota di minoranza. «Scudetto 2006? Non lo ricordavo neanche più. Penso che se lo aspettasse anche Andrea Agnelli, è stato un bene fare ulteriore chiarezza. Una conseguenza di ciò che era successo. Agli interisti farà piacere. Il fatto che la sentenza sia arrivata nel giorno dell’ingresso ufficiale di Marotta spero possa portargli fortuna per fare bene».

Spazio poi all’attualità Inter, dopo il suicidio di San Siro che è costato l’eliminazione dalla Champions League nella fase a gironi. Per i nerazzurri di Spalletti adesso si apre una nuova stagione, con la necessità di blindare il quarto posto in campionato e giocare Coppa Italia ed Europa League per alzare un trofeo. Prosegue Moratti: «Adesso bisogna rimettere insieme i pezzi per Spalletti, ma sopratutto è una questione psicologica. L’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League è raggiungibile, così come sono molto importanti sia la Coppa Italia che l’Europa League». Infine, sulla cordata di tifosi vip: «Mi sembra una bella cosa, una prova di passione, con nomi credibili. Me ne hanno parlato. Credo faccia piacere a Zhang e potrebbe aiutare la società».