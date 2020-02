Moratti sul rinvio delle gare a porte chiuse: «È incredibile»

Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Radio Deejay dopo il rinvio delle cinque giornate di Serie A

RINVIO – «Le cinque gare rinviate in A per il Coronavirus? Credo sia abbastanza giusto avere attenzione per evitare che si vada avanti. Comunque è incredibile che abbiamo rinviato tutto».

SCUDETTO – «Ci sono Inter, Juve e Lazio che gioca benissimo e che ha giocatori bravissimi»