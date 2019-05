L’addio di Moretti: ecco la carriera culminata con l’esordio in Nazionale

Emiliano Moretti dà l’addio al calcio giocato: in breve, ecco la carriera del difensore del Torino

All’età di 37 anni, Emilano Moretti dà l’addio al calcio giocato e al suo Torino. Quella di domenica, contro la Lazio, sarà l’ultima partita del difensore centrale sul rettangolo verde. Per lui si prospetta un futuro da dirigente in granata.

Nonostante la veneranda età, Moretti quest’anno ha totalizzato ben 21 presenze ed è stato uno dei tre perni della super-difesa disegnata da Mazzarri. In granata ha totalizzato 197 presenze: sono ben 366 presenze quelle in Serie A (segnando 7 gol). Dal 2004/05 al 2008/09 ha giocato nel Valencia, impegnato nella Champions League, raggiungendo i quarti di finale in un’occasione. Il centrale ex Genoa ha festeggiato anche l’esordio in Nazionale all’età di 33 anni, con Antonio Conte, contro l’Albania.